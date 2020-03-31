Зеленський приїхав у Раду перед голосуванням за "земельну" реформу

Президент Володимир Зеленський прибув після півночі на позачергове засідання Верховної Ради перед голосуванням у другому читанні за законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Президент зайняв своє місце в сесійній залі парламенту перед голосуванням у другому читанні "земельного законопроекту".

Зеленський в Раді. Фото: скріншот трансляції телеканалу "Рада"

Сьогодні, 30 березня, Верховна Рада на третьому за день позачерговому засіданні прийняла проект закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

13 листопада 2019 Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Він передбачав обмеження купівлі землі іноземцями до 2024 року, загальну площу у власності однієї особи до 200 тис. га, неможливість купити більше 35% земель в межах однієї об'єднаної територіальної громади.