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31 березня 2020, вівторок, 10:07 9
Президент 2020-03-31T11:00:05+03:00
Українські Новини
Зеленський приїхав у Раду перед голосуванням за "земельну" реформу

Зеленський приїхав у Раду перед голосуванням за "земельну" реформу

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Володимир Зеленський, Мораторій на продаж землі, Ринок землі
Зеленський в Раді. Фото: скріншот трансляції телеканалу
Зеленський в Раді. Фото: скріншот трансляції телеканалу "Рада"

Президент Володимир Зеленський прибув після півночі на позачергове засідання Верховної Ради перед голосуванням у другому читанні за законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Президент зайняв своє місце в сесійній залі парламенту перед голосуванням у другому читанні "земельного законопроекту".

Зеленський в Раді. Фото: скріншот трансляції телеканалу Зеленський в Раді. Фото: скріншот трансляції телеканалу "Рада"

Сьогодні, 30 березня, Верховна Рада на третьому за день позачерговому засіданні прийняла проект закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

13 листопада 2019 Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Він передбачав обмеження купівлі землі іноземцями до 2024 року, загальну площу у власності однієї особи до 200 тис. га, неможливість купити більше 35% земель в межах однієї об'єднаної територіальної громади.

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