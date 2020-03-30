Рада продовжила право надання послуг з харчування військових за договорами-2019

Верховна Рада в той час, як ввели штрафи за націнку в 1,2 рази на продукти, продовжила право надання послуг з харчування військовослужбовців в 2020 році за договорами 2019 року

За ухвалення законопроєкту №3254 за основу проголосували 300 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому – 302 депутатів, передають Українські Новини.

Таким чином, пропонується внести зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Законопроєктом пропонується дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ продовжити до 31 грудня 2020 року строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

Крім цього, Міноборони має намір звернутися в правоохоронні органи для з'ясування причин відмови від надання послуг переможцем конкурсу.

Термін дії договору 2019 року закінчився 21 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міноборони обіцяло, що в 2020 році всі військові частини перейдуть на систему харчування за каталогом.

У минулому році за порушення щодо закупівель харчування військових АМКУ оштрафувала 22 компанії.