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30 березня 2020, понеділок, 09:40 24
Силові структури 2020-03-30T12:00:03+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Україні: на шести в'їздах в Кропивницький облаштовують КПП

Коронавірус в Україні: на шести в'їздах в Кропивницький облаштовують КПП

Анна Рудык
КПП, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин в Україні. Фото: поліція
Карантин в Україні. Фото: поліція

На шести в'їздах в Кропивницький розгортають контрольно-пропускні пункти через карантин у зв'язку з коронавірусом, яким в Україні заразилися 475 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради Facebook.

Так, повідомляється, що контрольно-пропускні пункти будуть розгорнуті на в'їздах у Кропивницький: з Знам'янського, Криворізького, Бобринецького, Рівненського, Маловисківського та Олександрівського напрямків.

Відповідне рішення прийняв міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на своєму засіданні вчора, 29 березня.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів підтверджено 475 випадків COVID-19. Всього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Крім того, 6 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Раніше, 28 березня, Україна закрила кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через карантин та надзвичайну ситуацію.

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