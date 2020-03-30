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30 березня 2020, понеділок, 10:58 29
Кабмін 2020-03-30T11:15:01+03:00
Українські Новини
Хто такий Марченко, якого хочуть призначити міністром фінансів

Хто такий Марченко, якого хочуть призначити міністром фінансів

Валерия Драгомирова
Кабмін, Верховна Рада України, Ігор Уманський, Сергій Марченко

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді звільнити від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського і призначити замість нього Сергія Марченка.

Про це йдеться у проєктах постанови Кабміну №3281 і №3282, передають Українські Новини.

Верховна Рада призначила міністром фінансів Ігоря Уманського 4 березня поточного року.

З 9 січня 2008 року по 11 березня 2010 року Уманський обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, при цьому з 8 квітня 2009 року по 11 березня 2010 року був виконуючим обов'язки міністра фінансів.

Марченко раніше входив в команду експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є ексміністр фінансів Олександр Данилюк.

Марченко з 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів.

З 2011 року працював координатором упровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ при президенті Вікторі Януковичі (поза штатом).

Він був призначений заступником міністра фінансів 27 травня 2016 року і займався податковою політикою.

Крім того, 4 роки тому в Марченка студенти кинули чорничний торт. Студенти сказали, що таким чином хотіли привернути увагу до проблеми урізання стипендій на тлі розкішного життя олігархів.



Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін.

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