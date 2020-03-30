Хто такий Марченко, якого хочуть призначити міністром фінансів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді звільнити від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського і призначити замість нього Сергія Марченка.

Про це йдеться у проєктах постанови Кабміну №3281 і №3282, передають Українські Новини.



Верховна Рада призначила міністром фінансів Ігоря Уманського 4 березня поточного року.



З 9 січня 2008 року по 11 березня 2010 року Уманський обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, при цьому з 8 квітня 2009 року по 11 березня 2010 року був виконуючим обов'язки міністра фінансів.



Марченко раніше входив в команду експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є ексміністр фінансів Олександр Данилюк.



Марченко з 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів.



З 2011 року працював координатором упровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ при президенті Вікторі Януковичі (поза штатом).



Він був призначений заступником міністра фінансів 27 травня 2016 року і займався податковою політикою.



Крім того, 4 роки тому в Марченка студенти кинули чорничний торт. Студенти сказали, що таким чином хотіли привернути увагу до проблеми урізання стипендій на тлі розкішного життя олігархів.







Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін.