На Донбасі бойовики знову влаштовували провокації із забороненої зброї

Вчора, 29 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед захисників України за останню добу не було. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одинадцять обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

По захисниках Павлополя противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, випустивши всього 10 мін. Для обстрілу неподалік Водяної та Богданівка загарбники використовували міномети калібру 82 мм, використавши всього 10 хв, а також гранатомети різних систем.

Двічі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По захисниках Старогнатовки противник здійснив три обстріли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука застосував автоматичний станковий гранатомет і великокаліберні кулемети.

Поблизу Авдіївки окупанти вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Шахти "Бутівка" ворог обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вчасно реагували на ворожі збройні провокації і відкрили прицільний вогонь по позиціях супротивника.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції українських захисників.

"На всі ворожі обстріли підрозділу Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Вчора, 29 березня, втрат серед військовослужбовців збройних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. З початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції з забороненого мінського домовленостями озброєння. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Водяного було зафіксовано використання ворожого міномета калібру 82 мм. Військовослужбовці Об'єднаних сил прийняли необхідні заходи для припинення вогневої провокації супротивника. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені.

Тим часом Наєв знову став командувачем ООС.