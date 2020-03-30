Падіння ВВП у 2020 очікується на рівні 3,9%, інфляція 8,7, а середньорічний курс 29,5 UAH/USD

За підсумком 2020 року падіння ВВП в Україні може скласти 3,9% замість очікуваних 3,7% зростання.

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Як повідомило Українським Новинам джерело в уряді, такий показник зростання економіки був затверджений Кабінетом Міністрів у макропрогнозі на засіданні 29 березня.

За інформацією співрозмовника агентства, інфляція за підсумками року згідно з новим макропрогнозом замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.

Сальдо торгового балансу скоротиться з 14,88 до 9,29 млрд гривень, середня зарплата становитиме 11 тис. гривень проти очікуваних 12,5 тис.

Середньорічний курс гривні до долара становитиме 29,5 UAH/USD, враховуючи, що в другому півріччі курс може досягти 30,5 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, доходи держбюджету-2020 планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень.

Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавіруса від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської комісії та інших донорів.