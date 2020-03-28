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28 березня 2020, субота, 21:54 9
Суспільство 2020-03-28T22:08:31+02:00
Українські Новини
У Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків

У Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні кількість смертей від Covid-19 зросла до 8, у Монастирському районі Тернопільської області коронавірусом заразилися ще троє медиків. Про це написав заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, він повідомив, що всього в районі коронавірусом заразилася 41 людина.

. Монастириська - 23, с. Швейків - 7, с. Ковалівка - 4 (1 летальний), с. Горишня Слобідка - 2, с. Нижня Слобідка - 2, с. Бертники - 1, с. Чехів - 1, с. Гончарівка 1", - повідомив Дронь.

Також він повідомив, що серед тих, що заразилися 24 медпрацівника (7 лікарів, 11 медсестер, 6 молодших медсестер).

"2 держслужбовців, 1 священик, 1 завідувач дитсадка, 2 дитини. В районну лікарню госпіталізовано - 8, у т. ч 1 лікар сімейної медицини, 1 священик; Тернопільську лікарню госпіталізовано - 4; на самоізоляції перебувають - 29 (у них стан легкий). Сьогодні районна лікарня отримала 300 тестів", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Тернопільській області у 21 медпрацівника виявили коронавірус.

Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин і ввести надзвичайну ситуацію в усіх регіонах до 24 квітня через коронавірусу.

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