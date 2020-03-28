Кандидат на посаду міністра енергетики "просувала" в Кабміні знижку на газ для Ахметова, - "Наші гроші"

В 2019 році колишня гендиректор Директорату енергетичних ринком Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець стала одним з розробників проекту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижче ціни продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46% -69%. Про це зазначається в матеріалі "Наші гроші" з посиланням на проект постанови уряду та пояснювальну записку до нього.

Так, повідомляється, що під поданням в Кабмін у пояснювальній записці до проекту стоїть підпис Буславець.

У пояснювальній записці зазначено, що вироблена за газ за ринковою ціною електроенергія Луганської ТЕС перевищує граничну ціну на електроенергію на Ринку на добу вперед і не покриває собівартість виробництва. Тому було запропоновано встановити пільгову ціну на газ для приватної компанії. Ринкова ціна тоді коливалася у діапазоні 4-5 тис. грн, тобто майже вдвічі дорожче.

Однак уряд Гончарука не ухвалив цю постанову про надання знижок на газ "ДТЕК Східенерго". Хоча попередній уряд Гройсмана влітку 2019 приймав подібне рішення на користь Ахметова.

Проект постанови уряду. Фото: Наші гроші

В кінці липня 2019 Луганська ТЕС, що належить ТОВ "ДТЕК Східенерго", заявила про перехід на вугілля для виробництва електроенергії через неотримання квот на транспортування антрациту з російських шахт Ріната Ахметова. Після того був розроблений проект постанови уряду про те, щоб державний НАК "Нафтогаз" продавав природний газ компанії "ДТЕК" за спеціальною ціною 2895 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл природного газу).

Постанову уряд Володимира Гройсмана з подачі тодішнього міністра Ігоря Насалика прийняв 14 серпня. Воно почало діяти "заднім числом" з 29 липня, строк дії було заплановано до 1 травня 2020 року. Тоді ж "Нафтогаз" заявив, що постачання Луганської ТЕС газу, ціна якого на 40% дешевше ціни для населення, принесе держкомпанії збитки у серпні в розмірі 120 млн грн, а в зимовий період вони становитимуть 250-300 млн грн у місяць.

Через день після прийняття рішення про пільгу ДТЕК - 16 серпня, уряд Гройсмана своє рішення скасував.

Як повідомляли Українські Новини, Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині.

Також на початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.