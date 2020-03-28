Травневе тепло потішить українців, але нічні заморозки не відступлять: прогноз погоди на 29 березня

29 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +12...+18 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі -2...-7 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +13...+15 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +13...+15 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +15...+17 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +13...+18 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +13...+18 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +2...+2 градуси, вдень +14...+19 градусів. У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +13...+15 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує нові аномалії влітку-2020. Раніше синоптик дала прогноз до кінця березня.