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28 березня 2020, субота, 21:00 7
Суспільство 2020-03-28T21:16:10+02:00
Українські Новини
Травневе тепло потішить українців, але нічні заморозки не відступлять: прогноз погоди на 29 березня

Травневе тепло потішить українців, але нічні заморозки не відступлять: прогноз погоди на 29 березня

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах
Кіт. Фото: mignews.com.ua
Кіт. Фото: mignews.com.ua

29 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі -2...-7 градусів, вдень +1...+6 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +13...+15 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +13...+15 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+2 градуси, вдень +14...+19 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує нові аномалії влітку-2020.

Раніше синоптик дала прогноз до кінця березня.

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