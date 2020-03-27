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27 марта 2020, пятница, 06:30 334 Карта
Жизнь 2020-03-27T06:30:01+02:00
Українські Новини
Ворвется резкое похолодание: синоптик дала прогноз до конца марта

Ворвется резкое похолодание: синоптик дала прогноз до конца марта

Надежда Комендантова
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Снег. Фото: Pinterest
Снег. Фото: Pinterest

Пятница, 27 марта, в Украине будет теплой. Наша страна продолжает находиться под властью антициклона Юрген. Однако резкое похолодание уже приближается к стране. 

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра температура воздуха днем ​​поднимется до 10-16 градусов. Антициклон не пропустит дожди — завтра везде сухо и солнечно.

Ветер также не меняется с северо-востока, умеренный, однако на юге и востоке могут быть порывы до 15-18 м/с.

В Киеве 27 марта ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, а вот днем ​​потеплеет до 14 градусов.

Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня 10-17 градусов. Осадки маловероятны, преимущественно солнечно.

"Однако идущие на работу, кто гуляет с собакой, делает ежедневный марш-прыжок в поисках масок, аптечного спирта, глицерина и антисептиков, вам совет не сильно поддаваться на обман солнца, а следить за реальным положением вещей. Ведь все же ночи еще холодные и солнце не успевает пока хорошо прогревать окружающую среду, поберегите себя, бросьте в сумку шарфик и тонкую шапку", - советует синоптик.

Похолодание, по словам Диденко, ожидается 30-31 марта.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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