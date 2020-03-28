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28 березня 2020, субота, 13:53 4
Силові структури 2020-03-28T13:56:12+02:00
Українські Новини
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ

Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ

Надежда Комендантова
ЗСУ, Верховний головнокомандувач, Руслан Хомчак, Генштаб ЗСУ
Армія. Фото: НикОГА
Армія. Фото: НикОГА

Після кадрових перестановок в керівництві СБУ Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака і призначив начальником генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука, призначивши при цьому Хомчака головнокомандувачем ЗСУ.

Про це йдеться в Указах №124, №125, №126, передають Українські Новини.

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в указі №124.

Указом №125 Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ, а указом №126 призначив Сергія Корнійчука начальником генштабу ЗСУ.

До набрання чинності прийнятого Верховною Радою закону про розділення посад головнокомандувача ЗСУ і начальника генштабу ЗСУ, ці посади були суміщені.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада ввела розподіл посад Головнокомандувача і начальника Генштабу ЗСУ з березня 2020 замість січня 2021.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил уточнили, що очікують указу Верховного головнокомандувача, Президента Володимира Зеленського щодо подальшого призову на військову службу з-за карантину.

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