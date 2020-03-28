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  • Сьогодні Година Землі: о котрій і навіщо потрібно відключити електрику
28 березня 2020, субота, 05:57 9
Lifestyle 2020-03-28T08:45:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні Година Землі: о котрій і навіщо потрібно відключити електрику

Сьогодні Година Землі: о котрій і навіщо потрібно відключити електрику

Вероніка Обух
Екологія, Година Землі, Клімат, кліматичні акції, зміна клімату
Емблема Години Землі. Фото: dilovamova.com
Емблема Години Землі. Фото: dilovamova.com

Сьогодні, 28 березня, в усьому світі на цілу годину повинно згаснути світло в честь Години Землі. Глобальна акція для залучення уваги до екологічного стану нашої планети проходить щорічно, однак не має постійна дата. Про те, як має відбутися відключення електрики в світі, розкажуть Українські Новини.

Година Землі – це глобальний, міжнародний захід, що нагадує про світову екологічну проблему, яку люди здатні вирішити лише спільно, а саме – про зміну клімату. Акція агітує громадськість до дбайливого ставлення до планети і її ресурсів.

Щорічно в останню суботу березня потрібно на цілу годину вимкнути електрику у себе вдома і стати частиною декількох мільярдів людей з усіх країн світу, які підтримують ту ж ідею. Крім того, електроживлення зникає і з найвідоміших визначних пам'яток: "Емпайр-стейт-білдінг" у США, Колізей в Італії, Ейфелева вежа у Франції, Сіті-Хол у Великобританії та ін. – все перестає працювати і освітлюватися.

Виказати свою солідарність можна в 20:30 за місцевим часом. Наступну годину – Годину Землі – потрібно провести без світла та електрики загалом. Це особистий голос кожного за здорову планету і можливість поділитися стурбованістю через те, що відбувається з екологією.

Символічна акція здатна продемонструвати єдність усіх народів і культур у прагненні допомогти планеті, що годує нас усіх.

Раніше Українські Новини повідомляли, чим зайнятися вдома на карантині – запропоновані варіанти допоможуть повеселитися і під час Години Землі.

Тим часом наближається інше міжнародне свято – День сміху.

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