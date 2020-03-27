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27 марта 2020, пятница, 07:00 12
Жизнь 2020-03-27T07:00:01+02:00
Українські Новини
День смеха-2020. Где появился и как отмечают этот праздник в других странах

День смеха-2020. Где появился и как отмечают этот праздник в других странах

Елена Новикова
Розыгрыш, День смеха, 1 апреля, История праздника, День дурака
День смеха. Фото: pixabay
День смеха. Фото: pixabay

В Украине продлили карантин до 24 апреля. А это значит, что 1 апреля в самый веселый празник в году придется отмечать дома. Но не стоит унывать, ведь в День смеха или День дурака можно подшутить над близкими даже из дома. Подробнее об истории праздника и самых известных в мире первоапрельских розыгрышах расскажут Українські Новини.

История

Существует несколько теорий происхождения этого празника. По одной из теорий, праздник весеннего равноденствия стал Днем смеха. Раньше равноденствие (19-21 марта) было принято встречать всевозможными забавами, шалостями и гуляниями – встречу весны встречали проделками и шутили над капризностью погоды. А с переходом с Юлианского календаря на Григорианский  день праздника изменился, а традиции остались

По другой версий, происхождения Дня смеха также объясняется сменой календарей, но привязывают традиции Дня дурака к Новому году, который ранее отмечали в конце марта.

В Украину же День смеха предположительно пришел из Германии примерно в начале 18 века. Тогда его называли "лживым днем", а также "Марией-лгуньей", в честь святой Марии Египетской, память которой почитают 1 апреля по старому стилю. Девушки обманывали в этот день парней, заранее обучаясь "управлять" будущим мужем.

Самые популярные розыгрыши на 1 апреля в мире

  1. В США самыми популярными шутками американских школьников остается брошенный на дорогу привязанный бумажник или лист бумаги, который цепляется на спину человека с надписью "Пни меня".
  2. В Германии взрослые и дети обманывают друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения.
  3. В Португалии в этот день люди бросают друг в друга мукой.
  4. Во Франции люди стараются приклеить к спине прохожих бумажную рыбку. Тех, кто верит в первоапрельские шутки, зовут "апрельской рыбой".
  5. В Индии, где День смеха отмечают 31 марта, бросаются специями, мажутся красками и жгут костры.

Также 100 самых известных первоапрельских шуток класифицировали объединили в список The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time.

Среди них такие розыгрыши:

  • репортаж BBC об урожае макарон в Италии;
  • переход на десятичную систему измерения времени;
  • новость Тако Белл о покупке Колокола Свободы;
  • розыгрыш Google о выходе программы Google Nose, передающей запахи;
  • приземление НЛО в Лондоне;
  • изменение числа Пи с 3,14 на 3,0;
  • и многие другие.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие романтические комедии и сериалы можно посмотреть на карантине.

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