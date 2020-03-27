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27 березня 2020, пʼятниця, 21:52 4
Зовнішня політика 2020-03-27T21:53:48+02:00
Українські Новини
Влада не розглядає варіант дефолту, – Мендель

Влада не розглядає варіант дефолту, – Мендель

Валерия Драгомирова
МВФ, Володимир Зеленський, Юлія Мендель
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Влада України не буде ризикувати життями українців, а тому не розглядає варіанти дефолту. Про це Українським Новинам сказала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.


"Для України зараз надзвичайно важливо співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже у додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, Міжнародний Валютний Фонд розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19", - сказала вона.

За словами Мендель, Україна дуже довго і важко буде приходити в себе від дефолту. Влада не буде ризикувати життями українців, а тому не розглядає варіанти дефолту.

"Президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують за потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не тільки допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, але і забезпечать фінансову підтримку МВФ", - резюмувала Мендель.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України.

Зеленський констатує, що МВФ може збільшити фінансування України за новою програмою до $8 млрд.

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