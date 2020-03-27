Влада не розглядає варіант дефолту, – Мендель

Влада України не буде ризикувати життями українців, а тому не розглядає варіанти дефолту. Про це Українським Новинам сказала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.



"Для України зараз надзвичайно важливо співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже у додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, Міжнародний Валютний Фонд розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19", - сказала вона.

За словами Мендель, Україна дуже довго і важко буде приходити в себе від дефолту. Влада не буде ризикувати життями українців, а тому не розглядає варіанти дефолту.



"Президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують за потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не тільки допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, але і забезпечать фінансову підтримку МВФ", - резюмувала Мендель.



Як повідомляли Українські Новини, МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України.



Зеленський констатує, що МВФ може збільшити фінансування України за новою програмою до $8 млрд.