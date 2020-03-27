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  • Китай надіслав Іспанії партію "бракованих" тестів на коронавірус
27 березня 2020, пʼятниця, 19:12 11
Світ 2020-03-27T19:15:46+02:00
Українські Новини
Китай надіслав Іспанії партію "бракованих" тестів на коронавірус

Китай надіслав Іспанії партію "бракованих" тестів на коронавірус

Елизавета Кесельман
МОЗ, Іспанія, Коронавірус в Іспанії, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В той час, як в Іспанії долю хворих на коронавірус жителів вирішують лікарі, які не встигають оглядати всіх, і вибирають, "хто буде жити, а хто – ні", 27 березня, в четвер, уряд змушений був відправити партію неякісних тестів на коронавірус в Китай після тестування перших 9 тисяч тестів. Про це повідомляє видання El Pais.

Зазначається, що МОЗ Іспанії розповів, що перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість 30%, коли необхідно мати мінімум 80%.

Також міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла розповів, що 640 тисяч тестів надійшли до Іспанії в понеділок, де мадридські лікарні і виявили їх малу ефективність. Лікарі провели тести пацієнтам, які були хворими коронавірусом, результати виявлялися негативними.

Посольство Китаю в Іспанії заявило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, і що компанія не входить в список класифікованих постачальників.

У відповідь уряду Іспанії, компанія Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, що замінить деякі набори для тестування, а неправильні результати можуть бути наслідком невдалого збору проб або неправильного використання наборів.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу.

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