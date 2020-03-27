Рада може зібратися на позачергове засідання в неділю для розгляду держбюджету

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує проведення позачергового засідання парламенту у неділю, 29 березня.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"За попередніми оцінками ми хотіли б, щоб у неділю пройшла позачергова сесія, дивлячись по тому, як завтра будуть призначені комітети. Якщо комітети відповідні пройдуть, то це реалістично. Якщо ні, то депутати будуть залишатися тут, у місті, для того, щоб зробити це або в понеділок, або у вівторок, або в середу. Але зараз ми оптимістично дивимося на неділю", - сказав Арахамія.

Політик уточнив, що Рада планує розглянути без обговорення зміни, запропоновані Кабінетом Міністрів до держбюджету на 2020 рік.

За його словами, депутати проводять обговорення і узгодження майбутнього законопроекту перед засіданням.

Як повідомляли Українські Новини, 26 березня Арахамія заявив, що депутати планують провести позачергове засідання парламенту за 10 хвилин.

26 березня Кабмін запропонував Раді скоротити фінансування місцевих виборів в 2020 році з 2,2 млрд гривень до 1,3 млн гривень.