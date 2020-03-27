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27 березня 2020, пʼятниця, 18:32 10
Верховна Рада і партії 2020-03-27T19:00:02+02:00
Українські Новини
Медведчук вимагає звільнити в.о. міністра освіти за організацію конкурсу малюнка дивізії СС "Галичина" з нацис

Медведчук вимагає звільнити в.о. міністра освіти за організацію конкурсу малюнка дивізії СС "Галичина" з нацистською символікою

Петро Стуженко
СС Галичина, Опозиційна платформа - За життя, Віктор Медведчук, Міносвіти, ОПЗЖ, Любомира Мандзій
Віктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua
Віктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук вимагає звільнити з посади виконуючого обов'язки міністра освіти України Любомиру Мандзій, яка раніше у Львівській області організовувала конкурс дитячого малюнка, що проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Кабінет Міністрів України призначив в.о. міністра освіти Любомиру Мандзій, яка в 2018 році керувала департаментом освіти Львівської обласної державної адміністрації та організовувала конкурс малюнка, що проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".

Голова політради ОПЗЖ переконаний, що такі дії прямо суперечать Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".

Народний депутат вважає, що Кабмін несе повну політичну відповідальність за призначення Мандзій на посаду, на якій вона отримує право керувати освітою та вихованням школярів і студентів на національному рівні.

"Подібне призначення – ляпас для влади і чергова демонстрація того, які непрофесійні кон’юнктурники та випадкові люди допущені до управління країною. Упевнений, що Кабінет міністрів повинен негайно звільнити Любомиру Мандзій з поста в. о. міністра освіти", - підкреслив Медведчук.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки заступника міністра Любомиру Мандзій замість Юрія Полюховича, який виконував обов'язки з вересня 2019 року.

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