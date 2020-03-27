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27 березня 2020, пʼятниця, 14:07 12
Світ 2020-03-27T15:15:02+02:00
Українські Новини
Угорщина обмежила пересування громадян, а для літніх ввела "тригодинне вікно"

Угорщина обмежила пересування громадян, а для літніх ввела "тригодинне вікно"

Анна Рудык
Коронавірус, Коронавірус в світі, Коронавірус в Угорщині, Пандемія коронавірусу
Прапор Угорщини. Фото: Travelask
Прапор Угорщини. Фото: Travelask

Угорщина вирішила обмежити пересування громадян на два тижні і ввела "тригодинне вікно" для літніх людей через коронавірус. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання HVG.

Так, повідомляється, що обмежувальні заходи щодо стримування пандемії, які оголосив прем'єр-міністр Віктор Орбан, почнуть діяти з суботи. Орбан очікує, що пік пандемії настане в червні або липні.

Угорцям дозволять залишати свої будинки тільки для роботи або реаліазації потреб першої необхідності. Громадяни старше 65 років зможуть відвідувати продуктові магазини і аптеки тільки вранці, між 9:00 і 12:00. Іншим буде заборонено здійснювати покупки в цей час.

За словами Орбана, заходи пропорційні та необхідні, а також відповідають іноземним зразкам. Він зазначив, що громадянам буде дозволено здійснювати прогулянки на свіжому повітрі та займатися спортом, але з дотриманням дистанції в півтора метра.

Шлюб і поховання у вузькому сімейному колі можна. Покупки в сільськогосподарських магазинах і на ринках, використання СТО і послуг перукарень та манікюрних салонів не заборонені.

За станом на ранок п'ятниці в Угорщині 300 ідентифікованих випадків коронавірусу, 10 осіб померли.

Як повідомляли Українські Новини, США "обігнали" Китай за захворюваністю на коронавірус. Дані на 28 березня.

Тим часом в Україні вже 218 випадків коронавірусу.

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