На Донбасі бойовики продовжують застосовувати заборонену зброю

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 26 березня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив 4 обстріли поблизу Павлополя, Талаковки, Авдіївки і Славного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Луганського.

Військовослужбовці Об'єднаних сил прийняли необхідні заходи для припинення збройних провокацій противника.

Втрат серед військових ООС не було.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Випадки захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики застосували заборонену зброю. Поранені два бійця ЗСУ.

Раніше бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені.