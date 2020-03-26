Зеленський закликав Раду приймати важливі закони, а церкви проводити богослужіння онлайн

Президент Володимир Зеленський закликає церкви проводити богослужіння онлайн, а Верховну Раду працювати та приймати важливі закони в умовах карантину через коронавірус, а також доручив скасувати VIP-палати для чиновників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Народні депутати України сьогодні не мають іншого вибору, крім як працювати. Якщо хтось забув, то я нагадаю слова депутатської присяги: виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І тут ключова кожна частина - і в інтересах усіх співвітчизників, і виконувати свої обов'язки. Коли наші українські лікарі працюють без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах, депутату повинно бути соромно щось там говорити про страх. Страх у вас може бути тільки один - втратити довіру українського народу. Країна не зупиняється, країна працює, і ви - не виняток", - сказав він.

Зеленський закликав парламент приймати важливі закони, яких потребує економіка і які забезпечать наповнення державного бюджету необхідними коштами.

"Окремо хочу подякувати главам церков, які зараз проводять богослужіння онлайн. Дякуємо за вашу усвідомленість і опіку над здоров'ям людей. Вчергове закликаю інших глав церков перейти на таку практику, усвідомивши небезпеку великого скупчення людей і відповідальності за життя своїх парафіян", - сказав президент.

Він також подякував всім громадянам, які дотримуються режиму самоізоляції, і закликав людей не виходити на вулицю без потреби і без маски.

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Як повідомляли Українські Новини, у цьому відеозверненні Зеленський анонсував, що Кабінет Міністрів готує жорсткі заходи для недопущення зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, які зіпсують плани спекулянтам і недобросовісним продавцям.

Також Зеленський заявив, що тих українців, які не встигнуть повернутися з-за кордону до 28 березня, коли він буде закритий, будуть поступово евакуювати, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в місцях їх перебування і готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції.