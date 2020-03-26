В'їзд і виїзд з міст-супутників АЕС обмежили на час карантину

Кабінет Міністрів обмежив в'їзд і виїзд до/з міст-супутників атомних електростанцій (АЕС) на час карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це свідчить опублікована на сайті Кабміну постанова №240, передають Українські Новини.



"Встановити з 26 березня по 24 квітня 2020 на всій території атомних електростанцій державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і міст-супутників, у яких проживає та розміщується персонал атомних електростанцій, карантин, заборонивши залучення до робіт персоналу з ознаками респіраторних захворювань і проведення всіх масових заходів і обмеживши в'їзд населення в міста-супутники і виїзд з них", - йдеться у ній.



Також Кабмін доручив Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій обласним державним адміністраціям забезпечити організацію виконання та контроль за додержанням на відповідній території вимог цієї постанови.



Крім того, Кабмін доручив "Енергоатому" прийняти додаткові заходи щодо своєчасного і повного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів і встановлення посиленого санітарно-пропускного режиму для всього персоналу атомних електростанцій.



Як повідомляли Українські Новини, з 11 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.