Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки

Китай, який став першопроходимцем коронавирусної інфекції, розповів про першу людину в Ухані, яка захворіла на COVID-19. Про це передає видання Sina.

Наголошується, що першою людиною в місті Ухань, у якої підтвердили коронавірус, стала жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів "Хуанань".

11 грудня у жінки піднялася температура, і вона звернулася до лікарів. Як зазначає відомство з її слів, зазвичай при нездужанні їй ставало краще після того, як в лікарні їй ставили укол, однак того разу їй не допомогли навіть 2 уколи. Через 5 днів жінка звернулася в лікарню "Сєхе" при Хуачжунському університеті науки і технології.

Пізніше з'ясувалося, що жінка стала першою людиною з підтвердженим діагнозом коронавірусу на ринку. Згідно з припущеннями журналістів, саме цей ринок і став першоджерелом поширення інфекції, але експертам так і не вдалося дізнатися, за яких обставин вірус зміг передатися від тварини-носія до людини.

До 31 грудня 2019 року, за даними комітету з охорони здоров'я Уханя, у першій групі заражених було 27 осіб. 24 з них були пов'язані з ринком "Хуанань", при цьому четверо — члени однієї сім'ї.

Журналісти розповіли, що їм також вдалося знайти першого зараженого чоловіка, який не контактував з ринком морепродуктів "Хуанань". 16 грудня у нього піднялася температура, і він звернувся в лікарню в передмісті Ухань. Пацієнт так і не зміг зрозуміти, де заразився, однак припустив, що міг підхопити інфекцію в метро або вже після того, як звернувся в лікарню.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавіруса в Італії одужав 101-річний чоловік.