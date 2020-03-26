підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
  • Новини
  • Світ
  • Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки
26 березня 2020, четвер, 16:54 3
Світ 2020-03-26T17:00:01+02:00
Українські Новини
Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки

Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, коронавірус в Китаї, коронавірус в Ухані
Коронавірус. Фото: Сіньхуа
Коронавірус. Фото: Сіньхуа

Китай, який став першопроходимцем коронавирусної інфекції, розповів про першу людину в Ухані, яка захворіла на COVID-19. Про це передає видання Sina.

Наголошується, що першою людиною в місті Ухань, у якої підтвердили коронавірус, стала жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів "Хуанань".

11 грудня у жінки піднялася температура, і вона звернулася до лікарів. Як зазначає відомство з її слів, зазвичай при нездужанні їй ставало краще після того, як в лікарні їй ставили укол, однак того разу їй не допомогли навіть 2 уколи. Через 5 днів жінка звернулася в лікарню "Сєхе" при Хуачжунському університеті науки і технології.

Пізніше з'ясувалося, що жінка стала першою людиною з підтвердженим діагнозом коронавірусу на ринку. Згідно з припущеннями журналістів, саме цей ринок і став першоджерелом поширення інфекції, але експертам так і не вдалося дізнатися, за яких обставин вірус зміг передатися від тварини-носія до людини.

До 31 грудня 2019 року, за даними комітету з охорони здоров'я Уханя, у першій групі заражених було 27 осіб. 24 з них були пов'язані з ринком "Хуанань", при цьому четверо — члени однієї сім'ї.

Журналісти розповіли, що їм також вдалося знайти першого зараженого чоловіка, який не контактував з ринком морепродуктів "Хуанань". 16 грудня у нього піднялася температура, і він звернувся в лікарню в передмісті Ухань. Пацієнт так і не зміг зрозуміти, де заразився, однак припустив, що міг підхопити інфекцію в метро або вже після того, як звернувся в лікарню.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавіруса в Італії одужав 101-річний чоловік.

Більше новин про: Китай Ухань коронавірус в Китаї коронавірус в Ухані

В Україні перший випадок коронавірусу у військового
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Новини
Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки 16:54
В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус 16:44
З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району 16:37
СЕС ДТЕК витісняють традиційні електростанції на ринку електроенергії, - Герус 16:30
Від коронавірусу в Італії одужав 101-річний чоловік 16:23
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Школа. Фото: pexels
МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція 12:10
В УГКЦ розповіли, як можуть проходити служби на Великдень і Вербну неділю 18:21
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроєкту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
більше новин
Вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok