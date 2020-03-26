СЕС ДТЕК витісняють традиційні електростанції на ринку електроенергії, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що з-за сонячної погоди сонячні електростанції (СЕС) збільшили виробництво електроенергії, що призвело до зниження ціни на електроенергію в 3 рази на ринку "на добу вперед" (РСВ) до 0,57 гривень/кВт-год (в порівнянні з ціною електроенергії на РСВ в 10:00 27 березня в розмірі 1,54 гривень/кВт-год).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні в 13:00-14:00 виробниками за "зеленим" тарифом генерується близько 3 700 МВт, або 21% від усієї електроенергії, споживаної в цей час. Така висока генерація на завтра вже знизила ціну на "ринку на добу вперед" (РСВ), протягом двох годин (13:00-15:00) ціна склала 57 коп за кВт-ч. Імпорту у відповідні години ні ні з якої країни", - написав Герус.

Він підкреслив, що таким чином виробники електроенергії СЕС витіснили вугільні теплоелектростанції (ТЕС) і атомних електростанцій (АЕС).

"На бізнес "зелених" така цінова ситуація ніяк не вплинула, адже їм окремим платежем доплачується до їх "зеленим" тарифом 4-5 гривень", - зазначив Герус.

Також він додав, що виробники элеткроэнергии з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в подальшому будуть все більше витісняти з роботи інші види генерації.

"Найбільші СЕС і ВЕС сьогодні у власності ДТЕК. Так, ДТЕК, ладу генерацію на найвищому в Європі "зелений" тариф, забирає роботу у шахтарів своїх шахт", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, ДТЕК Ахметова перестав платити ще й за газ, заборгувавши державі вже 1,6 мільярда.

Також Спецмито 65% на вугілля з Росії змусить споживачів купувати вугілля у ДТЕК за завищеною ціною.