Запорізький титано-магнієвий комбінат почав виробництво захисних масок і антисептиків

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК, Запоріжжя), який входить до титанового бізнесу групи компаній Group DF, запустив власне виробництво багаторазових захисних масок і приступив до виробництва пробних партій дезінфікуючих засобів (антисептиків) для власних потреб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

Виробництво масок налагоджено на потужностях швейноъ ділянки відділення господарського обслуговування цеху ЗТМК.

"Ми тимчасово перепрофілювали один з наших підрозділів і запустили виробництво масок. Виробництво масок буде продовжуватися, поки в засобах індивідуального захисту залишається необхідність. Додатково вироблені маски будуть передаватися лікувальним установам Запоріжжя. На виробництві цієї продукції комбінат ні копійки не заробляє, а навпаки, – тільки несе додаткові витрати. Ми об'єднуємо наші зусилля з державою, щоб протидіяти загрозі. Для нас, як відповідальної компанії, здоров'я і безпека працівників, їх сімей та мешканців міста є пріоритетом", – заявив директор ЗТМК Володимир Сивак.

Комбінат також приступив до виробництва пробних партій дезінфікуючих засобів (антисептиків) для власних потреб.

Оціночна потреба комбінату в дезинфікуючих розчинах становить близько 250-280 літрів на тиждень.

Дозатори з антисептиком вже встановлені в основних місцях проходу персоналу на підприємстві, в цехах і підрозділах підприємства.

У повідомленні наголошується, що весь персонал ЗТМК (3 458 осіб) вже забезпечений захисними масками і дезінфекційними засобами, при цьому підприємству вдалося дуже швидко втілити ряд ефективних превентивних заходів по запобіганню поширення коронавіруса, і зараз комбінат працює у звичайному режимі.

"Заходи, пов'язані із запобіганням поширення коронавіруса, не завадять комбінату виконати виробничі плани. Виробництво продукції відбувається в повній відповідності з запитом партнерів та укладеними угодами", – сказав Сивак.

Як повідомляли Українські Новини, ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану.

Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових зливків, слябів і легованих сплавів.

Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа контролює 49% в статутному капіталі ТОВ "ЗТМК", а 51% знаходиться у власності держави.

Раніше повідомлялося про те, що в аптеках спостерігається дефіцит медичних масок, а антисептики в інтернет-магазинах продають за завищеною ціною.