Названі передбачувані дати проведення Олімпійських ігор в Токіо

Днями організатори Олімпійських ігор заявили, що Олімпіада офіційно буде перенесена на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Голова Координаційної комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на Олімпіаді в Токіо Джон Коутс озвучив передбачувані дати Ігор. Про це передає Reuters з посиланням на японську газету Yomiuri.

Наголошується, що Олімпійські ігри повинні пройти в період між тенісними турнірами "Великого шолома" – Вімблдоном, і Відкритим чемпіонатом США.

Всі змагання заплановані на період з середини липня до кінця серпня.

"Ми хочемо узгодити приблизні дати протягом чотирьох тижнів", - сказав Коутс.

Також розклад Ігор буде залежати від перетину з чемпіонатами світу з плавання (16 липня - 1 серпня 2021 року) та легкої атлетики (6-15 серпня).

За інформацією відомства, Джон Коутс запропонував провести Олімпіаду саме в цей період, але в той же час МОК опрацьовує цілий ряд можливих варіантів.

Як повідомляли Українські Новини, Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпійських іграх-2020 через пандемію коронавірусу.

Крім того, церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.