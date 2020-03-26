У Києві дезінфікують понад 11 тисяч багатоповерхівок, - Кличко

Комунальні служби столиці регулярно здійснюють дезінфекцію багатоквартирних будинків - а ще транспорт, пішохідні переходи, дороги, під'їзди та ліфти. У Києві їх - близько 11 з половиною тисяч. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"Керуючись рекомендаціями, які ми отримуємо від китайських лікарів, ми здійснюємо регулярну дезінфекцію житлових будинків столиці. Нагадаю, у Києві їх близько 11 з половиною тисяч. Вісім з половиною перебувають у комунальній власності, - сказав Кличко. - Але, ми пішли на зустріч всім ОСББ і надали керуючим компаніям дезинфікуючі засоби та засоби захисту, костюми для двірників. На це з міського бюджету виділили 23 млн гривень. Обробку здійснюють двірники. Вони отримали необхідне обладнання та дезінфікуючі засоби, якими обробляють сходові клітки, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові перила в житлових будинках", - сказав мер.

Він також підкреслив, що двірники обробляють дитячі та спортивні майданчики, користування якими місто заборонив до поліпшення ситуації. Заборона стосується всіх майданчиків, розташованими в парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Також ми писали, скільки "живе" коронавірус на різних поверхнях.