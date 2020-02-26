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26 февраля 2020, среда, 13:10 11
Lifestyle 2020-02-26T13:13:47+02:00
Українські Новини
Почетным послом Чилдрен Кинофест 2020 стал фронтмен группы "Бумбокс"

Почетным послом Чилдрен Кинофест 2020 стал фронтмен группы "Бумбокс"

Кира Молчанова
Фестиваль, Кинофестиваль, Фильм, ЧилдренКинофест
Чилдрен Кинофест. Скриншот arthousetraffic.com
Чилдрен Кинофест. Скриншот arthousetraffic.com

Почетным послом VІІ Чилдрен Кинофеста, на котором в прошлом году победила украинская лента "Украденная невеста", стал музыкант, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

"Сколько я себя помню, любил кино и мультики. Когда был маленьким, любил их смотреть в кинотеатрах и терпел, когда закончатся новости по тв. Считаю себя киноманом и, в то же время, совсем не разбираюсь в кино. Единственное, что я знаю наверняка — фильмы и книги из моего детства сделали меня тем, кто я есть. Мои поступки, продиктованные поступками героев детских картин, мои, порой утопические, мечты, похожие на их мечты. За годы уже взрослой жизни в одиночестве и гастролях, сформировался мой вкус к определенным жанрам, и я не представляю кем бы я был без них, написал ли хоть что-то", — комментирует свое участие в фестивале Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк — музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс". В 2004 году вместе с командой создал группу "Бумбокс. За 15 лет работы группа приобрела широкую популярность как в Украине, так и за ее пределами, и получил немало музыкальных премий. В 2017-2018 годах "Бумбокс" в поддержку мини-альбомов "Люди" и "Голый Король" посетили с гастролями 15 стран и отыграли 117 концертов.

Ежегодно фестиваль Чилдрен Кинофест поддерживает посол, который популяризирует идеи качественного семейного досуга и культурного развития детей и подростков в Украине. Послами фестиваля в разные годы были певцы Фагот, Джамала, Дмитрий Шуров, актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Екатерина Бабкина и правозащитница и писательница Лариса Денисенко. VІІ Чилдрен Кинофест пройдет в Украине с 29 мая по 7 июня 2020 года, и охватит более 20 городов.

В октябре в рамках фестиваля был объявлен Четвертый конкурс детских короткометражных фильмов, в котором могут участвовать дети от 7 до 14 лет. Десять лучших фильмов будут показаны в городах-участниках фестиваля 6 июня.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году печетым послом Чилдрен Кинофеста был Олег "Фагот" Михайлюта, вокалист хип-хоп-группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК).

Предудущий фестиваль открывал семейный фильм производства Ирландии и Великобритании "Зоопарк".

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