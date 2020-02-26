Почетным послом Чилдрен Кинофест 2020 стал фронтмен группы "Бумбокс"

Почетным послом VІІ Чилдрен Кинофеста, на котором в прошлом году победила украинская лента "Украденная невеста", стал музыкант, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

"Сколько я себя помню, любил кино и мультики. Когда был маленьким, любил их смотреть в кинотеатрах и терпел, когда закончатся новости по тв. Считаю себя киноманом и, в то же время, совсем не разбираюсь в кино. Единственное, что я знаю наверняка — фильмы и книги из моего детства сделали меня тем, кто я есть. Мои поступки, продиктованные поступками героев детских картин, мои, порой утопические, мечты, похожие на их мечты. За годы уже взрослой жизни в одиночестве и гастролях, сформировался мой вкус к определенным жанрам, и я не представляю кем бы я был без них, написал ли хоть что-то", — комментирует свое участие в фестивале Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк — музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс". В 2004 году вместе с командой создал группу "Бумбокс. За 15 лет работы группа приобрела широкую популярность как в Украине, так и за ее пределами, и получил немало музыкальных премий. В 2017-2018 годах "Бумбокс" в поддержку мини-альбомов "Люди" и "Голый Король" посетили с гастролями 15 стран и отыграли 117 концертов.

Ежегодно фестиваль Чилдрен Кинофест поддерживает посол, который популяризирует идеи качественного семейного досуга и культурного развития детей и подростков в Украине. Послами фестиваля в разные годы были певцы Фагот, Джамала, Дмитрий Шуров, актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Екатерина Бабкина и правозащитница и писательница Лариса Денисенко. VІІ Чилдрен Кинофест пройдет в Украине с 29 мая по 7 июня 2020 года, и охватит более 20 городов.

В октябре в рамках фестиваля был объявлен Четвертый конкурс детских короткометражных фильмов, в котором могут участвовать дети от 7 до 14 лет. Десять лучших фильмов будут показаны в городах-участниках фестиваля 6 июня.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году печетым послом Чилдрен Кинофеста был Олег "Фагот" Михайлюта, вокалист хип-хоп-группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК).

Предудущий фестиваль открывал семейный фильм производства Ирландии и Великобритании "Зоопарк".