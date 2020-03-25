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25 березня 2020, середа, 20:59 12
Силові структури 2020-03-25T22:15:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар

Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар

Таня Войтюк
Корупція, військова прокуратура, Хабар, Держекоакадемія
Хабар. Фото: freepik
Хабар. Фото: freepik

Військова прокуратура Дарницького гарнізону задокументувала отримання 70 тисяч гривень хабара проректором Держекоакадемії.

За процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 70 тис. грн. проректором Державної екологічної академії післядипломної освіти.


Установлено, що у лютому 2020 року вказана службова особа висловила директору одного з приватних підприємств вимогу про надання їй неправомірної вигоди за вплив на уповноважених осіб Державної екологічної інспекції щодо формального проведення останніми планових та позапланових перевірок даного підприємства.

ХабарництвоХабарництво
25.03.2020, після одержання неправомірної вигоди в розмірі 70 тис. грн. підозрюваного затримано, а предмет злочину вилучено.

Затримання відбулося слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Розмір хабаря складає 70 000 гривеньРозмір хабаря складає 70 000 гривень

Наразі затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

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