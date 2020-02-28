Суд отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна ("Батькiвщина")

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила от должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна ("Всеукраинское объединение "Батькiвщина"), который ранее попался на взятке в $400 тыс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Апелляционная палата удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отстранила главу Черновицкого облсовета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования, а именно до 4 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд оставил в силе залог 10 млн гривен председателю Черновицкого облсовета Мунтяну.

Также НАБУ открыло дело в отношении Мунтяна по подозрению в получении взятки в размере 180 тыс. долларов.

16 октября 2019 года НАБУ провело обыски в Черновицком областном совете.