У Києві обмежать рух на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонт

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір частково обмежити рух транспорту з 26 до 28 березня на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонтні роботи.Про це сказано в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини."З 8:00 26 березня до 21:00 28 березня на частини вул. Блакитного і вул. Лисогірська частково обмежать рух транспорту", - сказано в ньому.Згідно з повідомленням, на частині вулиці Лисогірська (перетин із проспектом Науки) і на вулиці Блакитного (від проспекту Науки до вулиці Добрий шлях) дорожники будуть оновлювати покриття.Зазначено, що об'їхати частину вулиці Блакитного можна через провулок Тихвинський. Крім того, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара. Також у Києві не будуть збільшувати кількість автобусів, незважаючи на закриття метро на період карантину.