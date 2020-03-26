У Києві обмежать рух на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонт

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір частково обмежити рух транспорту з 26 до 28 березня на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонтні роботи.

Про це сказано в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.



"З 8:00 26 березня до 21:00 28 березня на частини вул. Блакитного і вул. Лисогірська частково обмежать рух транспорту", - сказано в ньому.



Згідно з повідомленням, на частині вулиці Лисогірська (перетин із проспектом Науки) і на вулиці Блакитного (від проспекту Науки до вулиці Добрий шлях) дорожники будуть оновлювати покриття.



Зазначено, що об'їхати частину вулиці Блакитного можна через провулок Тихвинський.

Крім того, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.

Також у Києві не будуть збільшувати кількість автобусів, незважаючи на закриття метро на період карантину.