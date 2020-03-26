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26 березня 2020, четвер, 07:00 4
Суспільство 2020-03-26T08:00:02+02:00
Українські Новини
У Києві обмежать рух на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонт

У Києві обмежать рух на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонт

Валерия Драгомирова
Ремонт, Київ, Блакитного, Лисогірська
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір частково обмежити рух транспорту з 26 до 28 березня на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонтні роботи.

Про це сказано в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"З 8:00 26 березня до 21:00 28 березня на частини вул. Блакитного і вул. Лисогірська частково обмежать рух транспорту", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на частині вулиці Лисогірська (перетин із проспектом Науки) і на вулиці Блакитного (від проспекту Науки до вулиці Добрий шлях) дорожники будуть оновлювати покриття.

Зазначено, що об'їхати частину вулиці Блакитного можна через провулок Тихвинський.

Крім того, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.

Також у Києві не будуть збільшувати кількість автобусів, незважаючи на закриття метро на період карантину.

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