Портнов просить Міносвіти виключити з підручників "причетних до організації Майдану злочинців"

Юрист Андрій Портнов звернувся із проханням до Міністерства освіти України про виключення з підручників пропаганди Євромайдана, масових заворушень та "Революції гідності", а також імен діячів, які причетні до даних подій.

Про це повідомив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, вірус колись закінчиться, а наші публічні обіцянки ніхто не відміняв. Ми звернулися до Міністерства освіти з конкретним списком згадок в дитячих підручниках випадків пропаганди причетних до організації Майдану злочинців, вигаданих героїв, міфів, реклами масових заворушень і вихваляння так званої революції.

Цей крок необхідний для подальших судово-юридичних дій. Кінцева мета - примусово зобов'язати Міносвіти виключити з підручників усі пропагандистські згадки про цей злочин, імена злочинців і антидержавних діячів типу В'ятровича та іншого непотребу", - написав Портнов.

Нагадаємо, 17 лютого Портнов запропонував Верховній Раді України скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого Портнов відкрив вже другий офіс для надання безоплатної юридичної допомоги громадянам України, які постраждали від війни на Донбасі.