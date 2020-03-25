Кабмін дозволив підприємствам перевозити працівників на орендованому транспорті під час карантину

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам здійснювати перевезення своїх співробітників на орендованому транспорті під час карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Знімаються обмеження на пасажирські перевезення, які здійснюються з метою забезпечення суб'єктами господарювання власних виробничих потреб (за умови забезпечення водіїв та пасажирів на час таких перевезень засобами індивідуального захисту, а також за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів)", - написав він.

Також Висоцький зазначив, що під час карантину не поширюється заборона на оптову торгівлю харчовими продуктами, продаж насіння і садивного матеріалу, продаж пестицидів, добрив, агрохімікатів, кормів для тварин, діяльність медичної і ветеринарної практики та продаж ветеринарних препаратів.

Відповідні зміни були внесені урядом постанова №211.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

Також з 23 березня громадським транспортом можуть користуватися лише ті, лише ті, хто отримав спеціальний пропуск.