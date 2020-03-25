В УГКЦ розповіли, як можуть проходити служби на Великдень і Вербну неділю

В той час, як Володимир Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома", глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав закликає священнослужителів на Великдень проводити богослужіння на вулиці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби УГКЦ, передають Українські Новини. "...у неділю Пасхи проводити служби, по можливості, на вулиці. Не робити процесій - ані в храмі, ані навколо храму", - йдеться в ньому. Згідно з повідомленням, якщо влада буде вважати припустимою службу в храмі, то в ньому повинні знаходиться тільки священнослужителі і співаки. Всі інші повинні залишитися на вулиці. "Якщо карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома", - сказав Святослав в повідомленні. Також він рекомендує освячувати лозу у Вербну неділю і святити паски та великодні страви на Великдень тільки на вулиці. Глава Церкви закликає не приносити страви на освячення особам похилого віку, особам, у яких члени родини мають ознаки респіраторного захворювання і тим, хто знаходиться на самоізоляції. "Прикладом в цьому нам служити Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто з'єднується з ним за допомогою радіо і телебачення", - додав Святослав. Як повідомляли Українські Новини, раніше УГКЦ заявила про готовність надати приміщення храмів для розміщення госпіталів в разі епідемії коронавірусу. Також Моз дало рекомендації з проведенню богослужінь на період карантину.