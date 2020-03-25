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25 березня 2020, середа, 18:03 20
Економіка 2020-03-25T20:00:02+02:00
Українські Новини
ВВП може знизитися на 9% через продовження карантину, - ЄБА

ВВП може знизитися на 9% через продовження карантину, - ЄБА

Григорий Яковенко
Карантин, ЄБА, Падіння ВВП, Коронавірус
Економіка. Фото: pixabay.com
Економіка. Фото: pixabay.com

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) допускає падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) на 9% за продовження карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавирусной інфекції до 24 квітня.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, за попередніми оцінками наслідками карантину буде скорочення ВВП України на 4%, а при менш оптимістичному сценарії скорочення складе 9%.

"Очевидно, зупинка економічної активності вже впливає як на окремі бізнеси, так і на економіку в цілому, що в перспективі може відбитися і на добробуті населення. А якщо жорсткі обмежувальні заходи триватимуть ще місяць, то песимістичні прогнози можуть виявитися ще дуже оптимістичними. Адже запас міцності у компаній починає закінчуватися, а у малого бізнесу - його немає вже. Тому, поряд з порятунком життів варто думати і про порятунок економіки", - підкреслила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

Крім того, в ЄБА зазначають, що при непрацюючій економіці питання здійснення необхідних виплат та допомог, питання медичного забезпечення можуть опинитися під загрозою, а також сотні тисяч людей ризикують залишитися без роботи.

"Тому бізнес-співтовариство закликає владу діяти виважено і приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірше, ніж сама пандемія, і будуть потрібні роки, щоб її відновити", - підсумували в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБА та ряд бізнес-асоціацій просять Зеленського не посилювати карантинні заходи без підтримки економіки.

Київ не планує відшкодовувати збитки установам від заборони на проведення масових заходів з 12 по 31 березня.

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