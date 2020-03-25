підписатися на розсилку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 березня 2020, середа, 17:55 77
Суспільство 2020-03-25T20:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський думає, як залишити людей вдома на свято Пасхи

Зеленський думає, як залишити людей вдома на свято Пасхи

Валерия Драгомирова
Карантин, Володимир Зеленський, Великдень вдома
Великдень. Фото: pixabay
Великдень. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський заявляє, що держава готує і незабаром презентує проект "Великдень вдома", який дозволить уникнути натовпів у церквах під час карантину через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись по церквах", - сказав він.

Деталі проекту в повідомленні не уточнюються. У той же час говориться, що Зеленський на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій та мерами обласних центрів поінформував їх про свої переговори з головами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.

"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість парафіян. Всі керівники церков погоджуються з цим", - розповів він.

У ході наради було розглянуто питання можливості розміщення патрулів біля храмів і церков.

"У разі великого скупчення людей вони повинні проводити бесіди з парафіянами і роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не тільки для них самих, але і для здоров'я тих, хто навколо", - сказано в повідомленні.

Зеленський повідомив, що домовився з главами церков про включення при необхідності їх представників в обласні штаби, які займаються запобіганням поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, у середу Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх областях до 24 квітня.

Православний Великдень цього року буде відзначатися 19 квітня.

Більше новин про: Карантин Володимир Зеленський Великдень вдома

Зеленський думає, як залишити людей вдома на свято Пасхи
Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями
Новини
"Кручу педалі". Нардеп Григорій Суркіс відреагував на чутки про зараження коронавірусом 19:52 Відео
НБУ має намір провести черговий аукціон по обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня 19:44
В Індії новонароджену дівчинку назвали на честь коронавірусу 19:24
Портнов просить Міносвіти виключити з підручників "причетних до організації Майдану злочинців" 19:22
Кабмін дозволив підприємствам перевозити працівників на орендованому транспорті під час карантину 19:14
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента 08:21
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok