Зеленський думає, як залишити людей вдома на свято Пасхи

Президент Володимир Зеленський заявляє, що держава готує і незабаром презентує проект "Великдень вдома", який дозволить уникнути натовпів у церквах під час карантину через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.



"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись по церквах", - сказав він.



Деталі проекту в повідомленні не уточнюються. У той же час говориться, що Зеленський на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій та мерами обласних центрів поінформував їх про свої переговори з головами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.



"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість парафіян. Всі керівники церков погоджуються з цим", - розповів він.



У ході наради було розглянуто питання можливості розміщення патрулів біля храмів і церков.



"У разі великого скупчення людей вони повинні проводити бесіди з парафіянами і роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не тільки для них самих, але і для здоров'я тих, хто навколо", - сказано в повідомленні.



Зеленський повідомив, що домовився з главами церков про включення при необхідності їх представників в обласні штаби, які займаються запобіганням поширення коронавірусу.



Як повідомляли Українські Новини, у середу Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх областях до 24 квітня.



Православний Великдень цього року буде відзначатися 19 квітня.