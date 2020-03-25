ЄС підтримав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії

Після того, як у жовтні президент Франції Еммануель Макрон заблокував переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз, 24 березня рада ЄС у закордонних справах ухвалила рішення про початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії. Про це передає DW.

"Ми прийшли до політичного рішення про початок переговорів про приєднання з Албанією і Північної Македонією", - заявила міністр з європейських справ Хорватії Андрія Метелько-Згомбіч, яка вела засідання, що відбулося в режимі відеоконференції.

Північна Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС із кінця 2005 року.

Албанія стала кандидатом в червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну і неефективну судову систему країни і поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею.

29 травня 2019 Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу розпочати переговори з Північною Македонією і Албанією про їх вступ в блок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Македонія офіційно змінила назву. Натомість з'явилася Північна Македонія.

Україна домовилася про "безвіз" з Північної Македонією.

Раніше Албанія приєдналася до продовження санкцій ЄС проти РФ.