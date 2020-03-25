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25 березня 2020, середа, 15:26 3
Політика світу 2020-03-25T15:31:36+02:00
Українські Новини
ЄС підтримав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії

ЄС підтримав початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії

Елизавета Кесельман
Євросоюз, Північна Македонія, Албанія, Приєднання до Євросоюзу
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay

Після того, як у жовтні президент Франції Еммануель Макрон заблокував переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз, 24 березня рада ЄС у закордонних справах ухвалила рішення про початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії. Про це передає DW.

"Ми прийшли до політичного рішення про початок переговорів про приєднання з Албанією і Північної Македонією", - заявила міністр з європейських справ Хорватії Андрія Метелько-Згомбіч, яка вела засідання, що відбулося в режимі відеоконференції.

Північна Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС із кінця 2005 року.

Албанія стала кандидатом в червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну і неефективну судову систему країни і поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею.

29 травня 2019 Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу розпочати переговори з Північною Македонією і Албанією про їх вступ в блок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Македонія офіційно змінила назву. Натомість з'явилася Північна Македонія.

Україна домовилася про "безвіз" з Північної Македонією.

Раніше Албанія приєдналася до продовження санкцій ЄС проти РФ.

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