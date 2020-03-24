24 березня закінчується реєстрація абітурієнтів на ЗНО-2020

В той час, як у Міністерстві освіти заявили, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбудеться в цьому році, у вівторок, 24 березня останній день, коли одинадцятикласники можуть надіслати реєстраційні документи для участі в ЗНО. Про це йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, повідомляється, що документи, надіслані після 24 березня, оброблятися не будуть, а дату подачі документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

"Звертаємо увагу на те, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа отримає в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням", - уточнили в УЦОЯО.

Також наголошується, що за допомогою сервісу "Стан опрацювання документів" можна перевірити, на якому етапі обробки реєстраційні документи. Для цього необхідно ввести номер реєстраційної картки до сервісу. А усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 24 березня 2020 року, скориставшись спеціальним сервісом "Внести зміни".

За станом на 24 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації зареєстровано 362723 особи, які обрали 1179842 тестування. Регіональні центри якості освіти вже пропрацювали 98,45% отриманих комплектів реєстраційних документів.

Як повідомляли Українські Новини, пробне ЗНО перенесли на початок квітня через карантин.

Також повідомлялося про те, які програми допоможуть підготуватися до ЗНО.