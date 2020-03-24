підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 березня 2020, вівторок, 20:46 5
Суспільство 2020-03-24T21:00:01+02:00
Українські Новини
24 березня закінчується реєстрація абітурієнтів на ЗНО-2020

24 березня закінчується реєстрація абітурієнтів на ЗНО-2020

Елена Новикова
ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, реєстрація на ЗНО, Документи на ЗНО
Абітурієнти. Фото: verge.zp
Абітурієнти. Фото: verge.zp

В той час, як у Міністерстві освіти заявили, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбудеться в цьому році, у вівторок, 24 березня останній день, коли одинадцятикласники можуть надіслати реєстраційні документи для участі в ЗНО. Про це йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, повідомляється, що документи, надіслані після 24 березня, оброблятися не будуть, а дату подачі документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

"Звертаємо увагу на те, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа отримає в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням", - уточнили в УЦОЯО.

Також наголошується, що за допомогою сервісу "Стан опрацювання документів" можна перевірити, на якому етапі обробки реєстраційні документи. Для цього необхідно ввести номер реєстраційної картки до сервісу. А усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 24 березня 2020 року, скориставшись спеціальним сервісом "Внести зміни".

За станом на 24 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації зареєстровано 362723 особи, які обрали 1179842 тестування. Регіональні центри якості освіти вже пропрацювали 98,45% отриманих комплектів реєстраційних документів.

Як повідомляли Українські Новини, пробне ЗНО перенесли на початок квітня через карантин.

Також повідомлялося про те, які програми допоможуть підготуватися до ЗНО.

Більше новин про: ЗНО Зовнішнє незалежне оцінювання реєстрація на ЗНО Документи на ЗНО

У Тернопільській області виявлено 2 нових випадки зараження коронавірусом
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19
Новини
Комфорт Таун
Жителі столичного ЖФ з вікон квартир виконали гімн України 21:05
В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус 20:58
24 березня закінчується реєстрація абітурієнтів на ЗНО-2020 20:46
Приватна клініка приховала позитивний результат тесту на коронавірус 20:27
У лютому промислове виробництво продовжило скорочуватися 20:17
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
більше новин
НБУ вперше з 10 березня не продавав валюту для підтримки курсу гривні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok