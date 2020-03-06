Сдаем ВНО на 200 баллов. Десять приложений и сайтов для подготовки

Уже 21 марта состоится первое пробное ВНО по украинскому языку и литературе. 28 марта некоторых одинадцатиклассников ждет пробное ВНО по истории Украины, математике, географии, физике, химии, иностранным языкам и биологии. Но для того, чтобы подготовиться к основному ВНО, еще есть время. Українські Новини составили список бесплатных сайтов и приложений, которые помогут при подготовке к внешнему независимому оцениванию.

Mova

С помощью этого приложения можно подготовиться к ВНО по украинскому языку. В нем все основные правила объясняются доступным языком, а оформлены они в виде картинок. За счет этого даже самые сложные правила воспринимаются легко, а учить их интересно. Данное приложение можно скачать как для IOS, так и для Android.

Сайт Александра Авраменко

Александр Авраменко возглавляет рабочую группу по разработке программ ВНО по украинскому языку и литературе. На его сайте можно найти актуальную программу ВНО. А также множество коротких уроков по украинскому языку, где он объясняет основные правила.

ВНО 2020 Украинская литература

Данное приложение содержит полные тексты всех произведений, которые выносятся на ВНО по украинской литературе в этом году. Теперь не нужно запасаться хрестоматиями и искать необходимые книги в библиотеке, ведь все тексты всегда будут под рукой. Единственный минус - приложение можно скачать только на Android.

ВНО Акцентируй!

КропИва или кропивА? Задание, где нужно определить правильное ударение, пожалуй, одно из самых коварных. Но благодаря этому приложению легко выучить раз и навсегда правильные ударения в словах. Скачать его также можно только для Android.

Prometheus

Онлайн-платформа, на которой доступны видеоуроки, тестовые задания, а также все необходимые материалы, чтобы подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике. А приложение можно установить и на Android, и на IOS.

Be smart

С помощью этой онлайн-платформы можно подготовиться по всем предметам. Видеолекции по каждому из предметов, онлайн-тесты ВНО прошлых лет с ответами, задания для самопроверки - все это можно найти на Be smart.

Математика ВНО

В этом приложении собраны все формулы и понятия, которые необходимы для успешной сдачи ВНО по математике. Также в приложении доступны тесты для самопроверки. Установить можно только на Android.

История Украины ВНО 2020

Основные даты, термины, персоналии и факты - все это собрано в одном приложении. А закрепить пройденые материалы можно благодаря тестам для самопроверки. Доступно только для Android.

Физика - Формулы 2019

Приложение вмещает более 170 основных формул. Оптика, механика, ядерная физика и многие другие темы, которые неоходимо знать для успешной сдачи ВНО по этому предмету. Загрузить можно только на Android.

Мое ВНО

Приложение от УЦОКО. С его помощью можно узнать расписание, результаты ВНО и другую необходимую информацию. Доступно для Android и IOS.

Как сообщали Українські Новини, опубликован график проведения ВНО-2020, регистрация на которое продлится до 17 марта.