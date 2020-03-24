Що таке ШВЛ і чи забезпечена ними Україна: МОЗ назвав кількість апаратів

В Україні у відділеннях інтенсивної терапії налічується 4 тис. апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Близько 400 апаратів штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень. Близько 3,5 тис. апаратів є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективних планах перепрофілювання лікарень в подальшому будуть використовуватися для надання реанімаційної допомоги хворим на коронавирусную хвороба", - заявив Ляшко.

Також, за словами заступника міністра, значну кількість апаратів штучної вентиляції легень є в операційних, де проводяться планові операції.

Ляшко нагадав, що проведення планових операцій на період карантину заборонено, тому ці апарати можуть бути використані для надання допомоги хворим з коронавірусною інфекцією.

Апарат штучної вентиляції легенів (апарат ШВЛ) — це медичне обладнання, яке призначене для примусової подачі газової суміші (кисень і стислий осушене повітря) в легені з метою насичення крові киснем і видалення з легких вуглекислого газу.

Апарат ШВЛ може використовуватися як для інвазивної (через інтубаційну трубку, введену в дихальні шляхи пацієнта або через трахеостому), так і для неінвазивної штучної вентиляції легенів — через маску.

Як повідомляли Українські Новини, державний концерн "Укроборонпром" готовий передати приватним виробникам для налагодження виробництва документацію апаратів штучної вентиляції легенів "БРИЗ-Т".

Київ збільшив кількість апаратів штучної вентиляції легень 100 до 300 штук.

Раніше повідомлялося, що в Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю.