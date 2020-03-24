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24 березня 2020, вівторок, 16:39 11
Суспільство 2020-03-24T17:06:29+02:00
Українські Новини
В окупованому Криму різкий спалах коронавіруса

В окупованому Криму різкий спалах коронавіруса

Ольга Фандорина
анексія Криму, Коронавірус, коронавірус в Криму
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У аннексированном Криму виявили відразу шість нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив так званий глава Криму Сергій Аксьонов у вівторок, 24 березня.

Всі інфіковані – кримчани, які повернулися з країн з безліччю випадків коронавіруса.

"Четверо хворих – члени однієї родини, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Ще два випадки теж ввезені на територію республіки хворі прибутку після відвідання Литви і Бельгії", – розповів Аксенов.

За його словами, всім хворим діагнози підтверджені лабораторно. Люди госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень Криму і всі знаходяться в окремих боксах.

"У чотирьох інфікованих спостерігається безсимптомний перебіг захворювання, яке виявлено лабораторно. У двох хворих – стан середнього ступеня тяжкості. Пацієнти отримують необхідне лікування у відповідності з чинним протоколом", – додав Аксьонов.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавирусной інфекції в Україні становить 97 випадків, померло 3 людини.

У січні, за даними Держстату, від грипу і пневмонії помер 621 чоловік.

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