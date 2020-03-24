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24 березня 2020, вівторок, 12:57 12
Суспільство 2020-03-24T13:25:25+02:00
Українські Новини
В Києві злетіли ціни на продукти першої необхідності. Кличко закликав втрутитися АМКУ

В Києві злетіли ціни на продукти першої необхідності. Кличко закликав втрутитися АМКУ

Анна Рудык
Віталій Кличко, Ціни на продукти, Підвищення цін, карантин в Києві
Покупки. Фото: delo.ua
Покупки. Фото: delo.ua

У Києві після введення карантину підскочили ціни не тільки на дезінфектори але і на продукти першої необхідності. Мер столиці Віталій Кличко закликав власників мереж супермаркетів не підвищувати ціни необґрунтовано. Про це він заявив під час брифінгу сьогодні, 24 березня.

Так, Кличко відповів на запитання ЗМІ про те, чи буде реагувати столична влада на різке підвищення цін.

"Ми розуміємо, який великий ажіотаж на сьогоднішній день відбувається в нашому місті та країні у зв'язку з обмежувальними заходами. Люди сьогодні дуже схвильовані, йдуть в супермаркети, запасаються продуктами харчування, продуктами першої необхідності. А окремі торгові мережі користуються цим для заробітку", - визнав проблему Кличко.

Також він попросив Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію з різким підвищенням цін.

"Як міська влада ми не маємо можливості контролювати рынковые ціни. Тому я хочу звернутися до Антимонопольного комітету. Обов'язково, будь ласка, зверніть увагу на цю проблему і потрібно втрутитися в цю ситуацію. Власників торгових мереж хочу закликати: не піднімайте ціни необґрунтовано. Бізнес є бізнес, а є насправді мародерство. Сьогодні важко всім і не потрібно наживатися на людях в такий важкий час для країни", - зазначив міський голова.

Як повідомляли Українські Новини, компанія "АТБ-Маркет" вирішила підвищити ціни на товари першої необхідності та продукти харчування.

Також Київ посилить карантин, якщо ситуація погіршиться.

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