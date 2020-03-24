Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити

Про терміни відновлення навчального процесу в освітніх закладах Києва, в якому станом на сьогодні захворіли 28 осіб, говорити поки рано.

Про це мер столиці Віталій Кличко розповів під час брифінгу.

За його словами, карантин, який оголосили в закладах освіти Києва з 13 березня, був правильним рішенням.

"Як показує статистика і рекомендації китайських лікарів, ми зробили правильний крок", — заявив Кличко.

За його словами, про відновлення навчального процесу можна буде говорити, коли ситуація нормалізується.

"Ми робимо все можливе, щоб школярі продовжили своє навчання дистанційно. Сьогодні у вчителів є завдання та навчальні програми для школярів онлайн. Телеканал "Київ" транслює телеуроки. Вони користуються великою популярністю. Відеоуроки можна подивитися на YouTube-каналі на сторінці телеканалу "Київ" у Facebook", — сказав мер.

Як повідомляли Україснькі Новини, в Києві в деяких магазинах зросли ціни на товари першої необхідності.

Всього налічується 381 598 хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.