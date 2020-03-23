Акції МХП впали до рекордного мінімуму з початку 2019

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 16 по 20 березня підвищилися на 1%, або на 0,06 долара до 5,7 долара, при цьому протягом даного періоду був зафіксований рекордно низький показник котирувань з початку року – 5,44 долара.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з кінця минулого тижня (13 березня) акції різко впали з 6,04 долара до 5,64 долара 16 березня, після чого продовжили падіння до 5,44 долара 17 березня.

18 березня рівень котирувань піднявся до 5,9 долара, проте 20 березня знову впав до 5,7 долара.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 41,2% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції італійських компаній стрімко втрачають вартість із-за спалаху коронавіруса.

Тим часом у банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.