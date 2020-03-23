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23 березня 2020, понеділок, 12:52 4
Силові структури 2020-03-23T13:04:07+02:00
Українські Новини
Коронавірус підтвердили у 1 людини з 15 тис., які повернулись в Україну 22 березня

Коронавірус підтвердили у 1 людини з 15 тис., які повернулись в Україну 22 березня

Таня Войтюк
Держприкордонслужба, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Україна активно повертає своїх громадян із-за кордону, і Державна прикордонна служба виявила коронавірус у 1 людини з 15 тис., що в'їхали в Україну 22 березня.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

За минулу добу прикордонники оформили понад 22 тис. осіб, з них на в'їзд - понад 15 тисяч, з яких понад 13 тис. - це українці, які повернулися з-за кордону.

В понеділок Держприкордонслужба очікує 2 два евакуаційних потяги з Польщі, який оформлять у Львівській області прикордонники Мостиського загону, і поїзд "Рига - Київ", який оформлять в Києві.

"Протягом доби прикордонники і працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування про стан здоров'я і вимірювання температури у більш ніж 15 000 чоловік. В пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення пасажирів на приліт одного з авіарейсів громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Всі служби діяли у відповідності з алгоритмом. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат і підтвердив захворювання коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що хворого відразу доставили в інфекційне відділення лікарні.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 22:30 22 березня збільшилася на 26 випадків до 73 порівняно з даними на 21:00 21 березня.

Тим часом у Києві запроваджують посилені заходи по боротьбі з вірусом і закривають відвідування дитячих майданчиків.

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