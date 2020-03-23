Бензин і дизпаливо можуть подешевшати на 2-3 гривні, - "Консалтингова група "А-95"

"Консалтингова група "А-95" прогнозує зниження цін на бензин і дизельне паливо у зв'язку зі зниженням світових цін на нафту.

Про це пише директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На квітень я закладаю долар по 30 грн (соррі за песимізм). Розрахунок показує потенціал зниження по бензину на 3 гривні/літр, на дизпаливо – на 2,5 гривні/літр. (Спеціально для оптимістів: якщо долар буде по 28 гривень, тоді 4,2 гривні/літр і 3,7 гривні/літр відповідно)", - написав він.

Куюн підкреслив, що якщо б не знизився курс гривні, то в квітні можна було б очікувати зниження цін на бензин на 6 гривні/літр, а на дизпаливо на 5,5 гривні/літр.

При цьому він зазначив, що у зв'язку з карантином продаж бензину і дизпалива знизився на 15-90% залежно від регіону.

"Всі великі мережі АЗС) повідомили про початок падіння продажів приблизно з середини тижня на 15%, до вихідних - на 20% і більше порівняно з попередньою суботою. Найбільший спад - 40% - у західних регіонах. У лідерах Закарпаття та Чернівців. На станціях в районі прикордонних переходів продажі впали на 90%. Очікування теж більш-менш однакові - зниження реалізації в квітні на 40-50%. Це досить оптимістично, враховуючи, що в Італії заправки втратили 70-80%", - зазначив Куюн.

Крім того, він підкреслив, що мережі АЗС очікують, що дана ситуація триватиме щонайменше 4 місяці.

Куюн зазначив. що це призведе до закриття невеликих АЗС і розташованих на кордоні станцій.

Як повідомляли Українські Новини, гривня після стрімкого падіння перейшла до зростання.

Також мережа АЗС KLO заявила, що зниження цін на нафту не вплине на ціну палива через зниження курсу гривні.