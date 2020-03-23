У США стриптиз-клуб перепрофілювався в службу доставки. Через коронавірус танцівниці доставляють їжу на дім

В той час, як у Києві всі заклади громадського харчування працюють дистанційно, а мешканці можуть замовити їжу через службу доставки Glovo, в США у зв'язку з кризою і пандемією, працівниці стриптиз-клубу поміняли напрямок роботи і стали доставляти їжу на будинок. Про це передає видання Мetro.

Зокрема, стриптиз-клуб Lucky Devil в американському штаті Орегон через карантин вирішив "доставляти задоволення клієнтам" іншими шляхами.

Так, під новою назвою Boober Eats танцівниці доставляють їжу, алкогольні і безалкогольні напої в одних коротких шортах і з напівоголеними грудьми.

При врученні замовлення дві працівниці виконують для клієнтів короткий танець на безпечній відстані і вирушають на наступне замовлення.

Власник стриптиз-клубу Шон Боулден розповів, що спочатку задумка була жартом у Facebook, однак піст став дуже популярним, тому він вирішив втілити ідею в життя, щоб мінімізувати збитки, що виникли через карантин.

Зазначається, що у кожної екзотичної постачальниці є з собою дезінфікуючий засіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у США два брати закупили 18 тисяч антисептиків, щоб продати за завищеною ціною. Кошти "забанили" і віддадуть на благодійність.