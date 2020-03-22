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22 березня 2020, неділя, 09:26 33 Інфографіка
Медицина 2020-03-22T11:15:02+02:00
Українські Новини
У Львівській області 21 людину госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Львівській області 21 людину госпіталізували з підозрою на коронавірус

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у Львівській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як офіційно в Україні зареєстровано 47 разі захворювання коронавірусом, у Львівській області у період з 17:00 21 березня по 8:00 22 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще 21 пацієнта.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, пацієнти з міста Львова, Дрогобицького та Стрийського, Кам'янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 людини. На самоізоляції перебувають 30 осіб. За весь час виписано - 11 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID - 19 звернулося 94 людини.

За результатами тестів у 6 осіб діагностували грип. Ще 4 результати тестів - негативні. За весь час у 10 пацієнтів Львівській області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 людини. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Один чоловік перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на вечір 21 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також на даний момент в Україні зафіксовано 3 летальних випадки захворювання.

Тим часом, станом на ранок 22 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 304,5 тис. чоловік.

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