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22 березня 2020, неділя, 08:51 68
Медицина 2020-03-22T11:00:02+02:00
Українські Новини
Більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі, - МОЗ

Більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі, - МОЗ

Надежда Комендантова
МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість залучення студентів 5-6 курсів медичних університетів та лікарів-інтернів для медико-санітарних заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми зараз розробляємо все, що необхідно, щоб організувати мобільні бригади лікарів, які крім екстреної медичної допомоги виїжджатимуть додому, проводити скринінгові тестування, а також забезпечуватимуть медико-санітарне спостереження. Зараз відпрацьовуємо, щоб залучити додатково для посилення медиків студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз перебувають на карантині, і ми буде вживати заходів для того, щоб залучити їх для допомоги лікарям. І саме наші превентивні заходи дадуть нам можливість надати допомогу тим групам, якінайбільше її потребуватимуть, а за статистикою, яка є сьогодні в Італії та Іспанії, близько 5-7% - це ті люди, які захворіли на коронавірус і будуть потрапляти в реанімаційні відділення, відділення інтенсивної терапії, де їм необхідно надавати висококваліфіковану медичну допомогу", - сказав він.

При цьому Ляшко закликав громадян не панікувати, оскільки 80% людей, які захворіли на коронавірус, перенесуть його в легкій формі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на вечір 21 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також на даний момент в Україні зафіксовано 3 летальних випадки захворювання.

Тим часом, станом на ранок 22 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 304,5 тис. чоловік.

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