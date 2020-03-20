В Італії рекорд по смертності від коронавіруса: за добу загинуло 627 осіб

За останню добу в Італії зафіксований новий рекорд смертності від коронавіруса: загинули 627 осіб, всього в країні померли вже 4032 людини. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Італії.

Також, 5129 чоловік вилікувався після зараження - це на 689 більше, ніж було вчора (415 осіб).

Всього в Італії 37860 пацієнтів з коронавірусом - на 4670 осіб більше, ніж напередодні.

Загальна кількість випадків коронавіруса, які включить померлих і тих, хто вилікувався, досягло 47021.

Найбільш постраждалий північний регіон Ломбардія залишається в критичній ситуації, саме там фіксують найбільше смертей.

В Україні за суті зафіксували 10 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість збільшилася до 26, загинули 3 людини.

Щоб захистити себе:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус може "жити" на різних поверхнях до 5 днів.

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