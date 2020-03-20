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20 березня 2020, пʼятниця, 20:32 39
Суспільство 2020-03-20T22:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві виявлено 4 випадок зараження коронавірусом COVID-19, - соцмережі

У Києві виявлено 4 випадок зараження коронавірусом COVID-19, - соцмережі

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, Зараження коронавірусом
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

У п'ятницю, 20 березня, у Львові підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 і зараз в Україні 27 випадків інфікування. Крім цього, в Києві, де вже є 3 хворих, можливий і 4 випадок підтвердження хвороби.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус онлайн".

Про новий випадок редактору каналу стало відомо з чату мешканців ЖК "Паркове Місто", жителем якого є хворий чоловік у віці 40 років.

Він повідомив сусідам, що знаходиться в Олександрівській лікарні на лікуванні з діагнозом COVID-19 і закликав сусідів самоізолюватися. Ім'я чоловіка і під'їзд не розголошуються в цілях безпеки.

Чоловікові стало зле 12 березня в Україні після повернення з Європи. Був у Німеччині і Франції.

У Києві виявлено 4 випадок зараєУ Києві коронавірусом заразився 4 осіб

Три попередні офіційні випадки це:

  • чоловік 50 років (повернувся зі Швейцарії, знаходиться на самоізоляції);
  • студент музичного училища Глієра;
  • дівчина, яка повернулася з Франції, — мова йде про четвертому випадку в столиці.

Як повідомляли Українські Новини, Україна займає останнє місце серед європейських країн за кількістю проведених тестів на коронавірус (серед тих країн, за якими була зібрана статистика).

Тим часом ВООЗ дозволила знімати симптоми коронавірусу ібупрофеном.

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